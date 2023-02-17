Соціальні мережі зараз! Як протидіяти пропаганді та видаленню контенту

За весь період повномасштабного вторгнення росіян українці неодноразово стикалися з проблемою блокування публікацій у соцмережах. Більшість постів про геноцид українців у Бучі, про ракетні удари по Краматорську, Вінниці — усе це маркували як чутливий контент та мову ворожнечі.

Окрім цього, добряче допомагають у блокуванні проукраїнських публікацій армія російських ботів. Вони вже навчилися обходити алгоритми соцмереж, та інструмент боротьби з цим з’явився. Його запропонували у Центрі протидії дезінформації.

Моторошні кадри з Бучі залишилися у пам’яті усього світу. Фото тіл невинно закатованих цивільних були на перших шпальтах найвідоміших ЗМІ. Та от про соцмережі цього сказати не можна. Там утворився інформаційний вакуум, бо той самий Фейсбук досі видаляє публікації з подробицями та доказами звірств росіян в Україні.

– Фейсбук себе вважає наче такою віртуальною державою. Тому вони видаляють пости, цензурують, бо для них корпоративні інтереси важливіші інтересів будь-якої держави і набагато вищі насправді, ніж інтереси користувачів, – додав Сергій Дідковський, експерт із соцмереж.

Компанія вибудувала певні алгоритми, згідно з якими й вирішує — блокувати контент чи ні. Переважно, це слова маркери.

Наприклад, синоніми до слова “росіяни”, та усі можливі епітети, які підкреслюють їхню провину. Однак, якщо проукраїнсько налаштовані користувачі завжди отримують бан за подібне, то пропаганда Кремля навчилася обходити ці правила.

– Не завжди сам Фейсбук може розпізнати, чи є акаунт фейковим, тому що вони дізнаютсья алгоритми і обходять їх, щоб не було знайдено того, хто керує ботами. Цю проблему постійно намагаютсья вирішити, але злодії часто йдуть на крок впере, – поділився Єгор Аушев, експерт з кібербезпеки.

Одним з варіантів розв’язання проблеми є зміна алгоритмів. Аби українці могли розповідати правду про війну, а російські боти не мали впливу на цей контент.

Але “Meta” з цим не поспішає, адже не хоче втрачати російський ринок. Експерти впевнені, що допомогти може глобалізація проблеми, і загроза реальної відповідальності для корпорації-гіганта.

– Якщо ви можете до сотень мільйонів людей донести якусь хибну інформацію, фейк — то це може призвести до дій в реальному прсторі офлайн. На них велика відповідальність, – додає Сергій Дідковський.

Знайшли як глобалізувати проблему для світу у центрі протидії дезінформації при РНБО. З європейськими партнерами вони збиратимуть докази неправомірного блокування акаунтів та постів у соцмережах.

А потім все це нададуть для розгляду Європейській раді. І тоді Марку Цукербергу доведеться зреагувати.

До центру вже надійшло понад сотня заявок. Та для реального впливу на ситуацію потрібно набагато більше. Тому, якщо ви теж стикнулися з подібною несправедливістю — заповнюйте офіційну анкету.

Знайти її можна, перейшовши за QR-кодом, який ви можете побачити у відео. Детально опишіть свою проблему, тоді ваша історія стане ще одним доказом для Європейської спільноти.

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