Сьогодні рада ОБСЄ збирається у Відні, щоб обговорити ультиматуми Росії

Сьогодні, 13 січня, у Відні заплановано засідання постійної ради Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Участь у засіданні візьме і Україна. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Це третій раунд переговорів Заходу та Росії щодо її ультиматуму про нерозширення НАТО.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 січня, пройшли двосторонні переговори США – Росія, а 12 січня російську делегацію приймали представники НАТО. Про її результати Генсек Альянсу Єнс Столтенберг доповів міністрам оборони країн Євросоюзу на зустрічі у Франції.

Столтенберг зауважив, що розмова була непростою, проте НАТО готове продовжувати діалог.

У НАТО хочуть пояснити Росії, що вона не має права вимагати неприйняття до Альянсу нових членів, а нова агресія проти України матиме жорсткі наслідки для Москви.

Також Кремль повинен відвести свої війська від українського кордону. Росія запевняє, що має право на переміщення своїх військ на своїй території і ці маневри не несуть жодної загрози Україні. А ще Москва непохитна у своїй позиції, що на жодні компроміси не піде.

Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія вимагає від США та НАТО гарантій, що суперечать принципам європейської архітектури безпеки.

За його словами, амбіції російської влади – кинути виклик політичному порядку Європи.

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