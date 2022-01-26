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Факти / Відео / Україна / Політика

Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч радників Нормандського формату

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Сьогодні, 26 січня, у Парижі зустрінуться радники лідерів Нормандського формату.

Німецька преса повідомила – будуть обговорювати дату, коли Україна проведе переговори з бойовиками щодо особливого статусу Донбасу. Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який представлятиме Україну в Парижі, зазначив: ніяких прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде.

Україна говоритиме про припинення вогню на Донбасі, відкриття пропускних пунктів та організацію майбутніх зустрічей у нормандському форматі, йдеться у сюжеті.

За словами помічника президента Франції, Еммануель Макрон вважає, що в ситуації, що склалася, є місце для дипломатії, як шлях до деескалації. Крім того, Макрон поговорить із президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних передумов щодо проведення зустрічі в Нормандському форматі не було. За його словами, інформація про те, що Україна начебто була змушена відкликати законопроєкт Про засади державної політики перехідного періоду перед зустріччю, є неправдивою.

Проєкт Закону Про засади державної політики перехідного періоду віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков надсилав Венеційській комісії влітку.

У жовтні Венеційська комісія рекомендувала Україні змінити законопроєкт про перехідний період для Криму і Донбасу та долучити до роботи над ним жителів тимчасово окупованих територій.

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