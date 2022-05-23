Солдати РФ блокують виїзд з Мелітополя на підконтрольну Україні територію – мер Федоров

З тимчасово окупованого Мелітополя вже виїхало понад 70 тис. мирних жителів. Міський глава українського Мелітополя Іван Федоров розповів, що зараз відбувається у місті.

– У нас є чітка інформація та перевірені джерела. Вже поїхала половина жителів міста Мелітополя. Поїхало понад 70 тис. жителів нашого міста. Хоча регулярно у мирний час чисельність становить близько 150 тис. населення, – зазначив мер Мелітополя.

Російські солдати блокують виїзд для мирних жителів з Мелітополя на підконтрольну територію України. Ворожі солдати повністю заблокували блокпост на лінії бойових дій, повідомив Іван Федоров.

– На жаль, сьогодні немає можливості виїхати. Якщо раніше ми говорили, що немає організованих колон, то сьогодні зовсім немає можливості виїхати з Мелітополя, тому що вже третій день рашисти повністю заблокували блокпост на лінії бойових дій. Вже понад 1 тис. приватних автівок стоять у Василівці. Це автівки з Мелітополя та Енергодару, які намагаються виїхати до Запоріжжя, але рашисти повністю заблокували можливість виїхати до підконтрольній Україні території.

Окупанти використовують мирних жителів як живий щит, щоб українські захисники не могли вести вогонь по позиціях російських військ. Мер Мелітополя наголосив, що це вже сформована схема дій Російської Федерації проти цивільного населення.

– Вони використовують цих людей як живий щит, щоб українські військові не поцілили по позиціях рашистів. Вони прикриваються цивільними людьми. Це вже їхній почерк впродовж багатьох днів. Також небезпечно їхати до Криму, тому що вже є не поодинокі випадки, коли рашисти захоплюють наших людей. За надуманими причинами їх засуджують. Вже є приклади, коли сім’ї не можуть виїхати через кордон Російської Федерації з Грузією чи Литвою, тому що їх затримують та засуджують з надуманих причин, – розповів мер Мелітополя.

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