Сьома річниця АТО: як звільняли Слов’янськ і чому війна триває

Сьогодні, 13 квітня, річниця початку Антитерористичної операції на Сході України.

Після анексії Криму в 2014 році проросійські диверсійні групи почали активно діяти у південно-східних регіонах.

На щастя, у багатьох регіонах вдалося уникнути створення незаконних республік. А от щоб звільнити український Донбас, довелося почати АТО, що триває вже сьомий рік.

Важливим приводом для початку АТО стало захоплення міста Слов’янськ 12 квітня 2014 року.

– Рада нацбезпеки та оборони прийняла рішення розпочати антитерористичну операцію із залученням збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні, – заявляв тоді Олександр Турчинов.

Першими боронити Схід України вирушили нацгвардійці, спецпризначенці і добровольці.

Облога Слов’янська тривала майже два місяці. Потрапити в захоплене місто було майже нереально, а місцеві мешканці з проросійськими поглядами самотужки блокуували колони української техніки.

На початку літа 2014 року Україна поступово повернула частину захоплених територій: спочатку був Маріуполь, після цього – Слов’янськ і Краматорськ.

Натомість бойовики зайняли Донецьк, Макіївку, Горлівку і Луганськ.

Регулярні війська РФ вторглися на територію України в серпні 2014 року. Антитерористична операція, яку політики обіцяли завершити за кілька годин, розтягнулася на роки.

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