Соромно за наше містечко – мешканці Нових Санжар про сутички
Осоромились на увесь світ – про реакцію новосанжарців на приїзд евакуйованих із Китаю до їхнього санаторію пишуть усі світові видання.
20 лютого мешканці Нових Санжар на Полтавщині намагались заблокувати дорогу до медзакладу і не пустити автобуси з людьми. Але врешті, не зважаючи на сутички, створити коридор таки вдалося.
Та люди не вгамувалися, і коли з’явились сім автобусів – закидали їх камінням. Все це закінчилося бійкою. Постраждали дев’ять поліцейських, двадцять чотирьох мітингувальників затримали.
Репортаж з Нових Санжар від Тетяни Доцяк.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як інші країни проводили евакуацію своїх громадян із Китаю.
2020-02-21
Теги: Коронавірус COVID-19, Нові Санжари, ПротестиЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.