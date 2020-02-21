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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Соромно за наше містечко – мешканці Нових Санжар про сутички

Осоромились на увесь світ – про реакцію новосанжарців на приїзд евакуйованих із Китаю до їхнього санаторію пишуть усі світові видання.

20 лютого мешканці Нових Санжар на Полтавщині намагались заблокувати дорогу до медзакладу і не пустити автобуси з людьми. Але врешті, не зважаючи на сутички, створити коридор таки вдалося.

Та люди не вгамувалися, і коли з’явились сім автобусів – закидали їх камінням. Все це закінчилося бійкою. Постраждали дев’ять поліцейських, двадцять чотирьох мітингувальників затримали.

Репортаж з Нових Санжар від Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як інші країни проводили евакуацію своїх громадян із Китаю.

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