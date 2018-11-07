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Сотні людей з усієї країни. У Херсоні попрощалися з Катериною Гандзюк

Сьогодні в Херсоні поховали волонтерку і активістку Катерину Гандзюк, яка заплатила своїм життям за боротьбу зі свавіллям, зловживаннями та корупцією. Смерть молодої жінки сколихнула країну не менше, ніж Врадіївка чи переслідування з побиттями інших активістів.

На численних мітингах та й сьогодні на прощальній церемонії – у всіх на вустах і в думках одне – сумніви щодо ефективних пошуків і покарання вбивць та замовників.

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На будь-якій роботі вона безкомпромісно боролася за правду і не боялася критикувати будь-кого, хто заважав розбудовувати нову Україну. Її друзі вказують головні теми, через які Катерина нажила собі явних ворогів – протидія проросійським рухам у Херсоні, і війна проти корупції у місцевій поліції.

Раніше Факти ICTV писали про деталі слідства та передачу справи до СБУ.

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