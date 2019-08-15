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Сотні машин і понад півсотні компаній: виставка аграрної техніки під Києвом

Україна у топі експортерів зернових, рекордсмен з виробництва соняшника та кукурудзи. Крім хорошого насіння, якісних добрив, фермери і великі агрокомпанії почали використовувати і передову техніку. Її найкращі зразки виставили неподалік Києва.

Борони, сівалки, культиватори і зрошувальні системи – все перевіряють агроексперти. Наприклад, виставлений на показ американський культиватор для того щоб розпушити землю, може охопити до 18 метрів.

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А українська борона може виїхати в поле раніше від багатьох, коли земля ще геть мокра.

Сучасна техніка розрахована і на глобальні зміни клімату. Нестача вологи з року в рік дається взнаки, тому машини мають берегти кожну краплинку.

Та всю причіпну техніку тягають неукраїнські трактори, з великими машинами у нас дефіцит. Багато років виробництво не підтримували, але іноземці кажуть, що це закономірно.

Зате Україна зробила кілька кроків вперед у виробництві високоточної техніки. Заміряти поле, знайти огріхи під час посівів чи підживлення із безпілотниками простіше, агросектор передовик із використання дронів. А свої українські безпілотники ще й удвічі дешевші від американських, а працюють не гірше.

Розвиток ринку агротехніки в Україні зараз фактично переживає пік і житниця Європи нарешті з передовою світовою і своєю технікою.

Нагадаємо, Світовий банк надав $200 млн на підтримку фермерів в Україні.

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