Сотні вбитих та поранених за добу: війська РФ зазнають колосальних втрат під Бахмутом

В районі міста Бахмут Донецької області тривають важкі бої. Російські окупаційні війська там зазнають колосальних втрат.

Про це речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив ведучому загальнонаціонального телемарафону на ICTV Вадиму Карп’яку.

Він зазначив, що російські окупаційні війська не зменшили тиск на Бахмут попри те, що перекинули велику частину сил на Соледар.

– На жаль, не можна такого сказати. 212 обстрілів було загалом за добу на Бахмутському напрямку, 31 бойове зіткнення, – заявив Череватий.

Речник уточнив, що на Бахмутському напрямку ворог за добу втратив понад 180 бійців убитими та 137 пораненими, згідно з попередніми підрахунками.

– Він зазнає колосальних втрат, неспівмірних із жодною стратегією або тактикою XXI століття. І він так і не зміг ніде системно прорвати нашу оборону, щоб десь вклинитися нам у тили і намагатися проводити велику наступальну операцію, – наголосив Череватий.

Він додав, що в районі Бахмута тривають бої та вогневий тиск окупантів. Окрім Бахмута, війська РФ намагаються атакувати в районі таких населених пунктів, як Спірне, Красна Гора, Кліщіївка. Водночас українські воїни тримають оборону.

Череватий також прокоментував інформацію, що росіяни використовують тактику обману, переодягаючись у форму ЗСУ та намагаючись штурмувати в українській формі позиції українських військ.

– Ця їхня тактика вже не вперше застосовувалася на різних напрямках. Проте українці дуже підготовлені з багатьох сторін, зокрема в протидиверсійній роботі. І там у нас є дуже хороші спеціалісти по таких “переодягальниках”, по таких їхніх “новорічних вертепах”, які їх дуже швидко відправляють у пекло. Тому ця тактика (росіян, – Ред.) не є масовою і суттєвої шкоди веденню наших оборонних дій не завдає, – пояснив Череватий.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ворог не полишає спроб оточити Бахмут. Для цього російське командування використовує загони вагнерівців та регулярних військ.

За даними Офісу президента України, війська РФ могли втратити під Бахмутом та Соледаром до 20 тис. солдатів.

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