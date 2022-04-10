Сотні волонтерів та переправа замість зруйнованого мосту: як оживає Ірпінь після окупантів

Ірпінь продовжують відновлювати і насамперед встановили мостову переправу, відновили постачання води та прибрали місто.

Сьогодні тут були сотні волонтерів, які відчищали це передмістя столиці від наслідків російської окупації.

В Ірпені та біля нього зараз кипить робота. Головним є відновлення комунікацій, тому 10 квітня з Києва до Ірпеня почали прокладати гілку водогону. Воду постачатимуть зі столичного району Академмістечко.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що ці роботи столичному водоканалу допомагатимуть проводити колеги з Житомира. При цьому товариство Червоного хреста 20 млн гривень на ці потреби.

– Сьогодні почалася прокладатись труба водопостачання з Києва в Ірпінь, і підрядники допомагають, і потужно допоміг Червоний хрест. Крім того Київводоканал нам допомагає, Житомирводканал допомагає, – повідомив Олександр Маркушин.

Також триває робота по спорудженню тимчасової переправи. Її вже тиждень зводять поруч із зруйнованим Романівським мостом. Будівельники обіцяють завершити роботи найближчим часом, та запевняють, що ця тимчасова споруда надійна і витримає десятки тонн навантаження.

За словами будівельників, ширина переправи – вісім метрів, тому дві вантажівки можуть спокійно розминутись на цьому проміжку дороги.

У місті 10 квітня до прибирання долучились сотні волонтерів.

Один з волонтерів розповів, що за добу вони прибирали скло у подвір’ї одного багатоквартирного будинку, що поосипалося з вікон.

Інші волонтери рятують тварин – вивозять собак і кішок.

Наразі в Ірпені до 9 ранку 11 квітня триває комендантська година.

Фото: Depositphotos

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