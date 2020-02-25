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Сотні знеструмлених сіл та зірвані дахи. Яких збитків завдав Україні потужний буревій

Понад 500 населених пунктів у 12 областях України залишилися без світла. Буревій, який пронісся країною, наробив чималого лиха. Потужний вітер валив дерева, зривав дахи та обривав дроти. Щоб полагодити наслідки буревію ремонтники працювали усю ніч.

У Дніпрі сильний вітер з корінням виривав дерева та білборди. На центральному проспекті над вечір величезне дерево на зупинці впало на маршрутку з людьми, дивом ніхто не постраждав. З півсотні дерев нині прибирають комунальники. Ліквідувати наслідки негоди обіцяють до кінця дня. Бригади ремонтників поновлюють електропостачання у 70 населених пунктах. У Кривому Розі буревій зірвав покрівлю з будинків та магазинів. Рятувальники просять городян не ходити під аварійними деревами та паркувати автівки в безпечних місцях. Деталі у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, на військовому полігоні Широкий Лан під Миколаєвом сильний вітер пошкодив наметове містечко ЗСУ.

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