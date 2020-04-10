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Соціологи склали рейтинг занять українців на карантині – топ-5 популярних

Соціологи склали рейтинг занять українців на карантині – читання, приготування їжі та прибирання. Активніші вдома жінки, а от чоловіки почали більше спати, дехто вдався до занять спортом. Психологи радять не сприймати карантин як тортури,а спробувати зайнятись тим, про що мріяли вже давно.

Хтось під час ізоляції, нарешті, дійшов до кухні і навчився готувати, а хтось освоїв сучасні технології.

У редактора інтернет-видання Ганни карантин почався з відновлення давно забутого хобі – догляду за кімнатними рослинами. За місяць жінка посадила вже з десяток вазонів, тепер вдома справжня оранжерея. Каже, заняття не складне, навіть для тих, хто ніколи не тримав у руках землю чи вазона. А от коли довго перебуваєш у 4 стінах – відволікає від негативних думок.

Аби не нудитися на ізоляції, психологи дійсно радять спробувати щось нове. Щось, про що ви думали – але не наважувалися реалізувати. Пройдіть он-лайн курси, вдома займіться йогою чи фітнесом чи почніть вчити іноземну мову. Нове заняття не лише відволіче від реальності, але й у майбутньому принесе чимало користі.

Факти ICTV раніше писали про те, як не втратити рівновагу і продуктивно працювати вдома.

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