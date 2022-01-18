СП-2 та постачання зброї: як Захід реагує на можливість агресії РФ проти України

Американські та європейські політики прикладають усі сили для того, щоб запобігти повномасштабній агресії Російської Федерації проти України.

Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що у разі нападу РФ на Україну постраждають усі та припустив, що в такому випадку газопровід Північний потік-2 не буде введено в експлуатацію.

– Зрозуміло, що Росії доведеться заплатити високу ціну у разі військового вторгнення, у такому випадку дійсно доведеться обговорювати різні варіанти, – заявив Шольц.

В свою чергу, глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що факт концентрації російських військ на кордоні з Україною очевидний, однак для нього немає жодних причин.

Вона також додала, що Європейський Союз готовий захищати свої цінності навіть у тому випадку, якщо це коштуватиме суттєвих економічних втрат.

При цьому глава МЗС Росії Сергій Лавров запевнив, що Москва нікому не загрожує та не дає жодних підстав для конфлікту. Він також зазначив, що Кремль наполягає на наданнях гарантій відмови від розширення НАТО, але в Альянсі до такого кроку не готові.

– Можливість конфлікту реальна. НАТО і партнери закликають РФ до деескалації, адже подальша агресія дорого коштуватиме Москві, – заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг.

Крім того, підтримати українців у боротьбі проти російського агресора вирішила Канада, яка ще тиждень тому надіслала в Україну силовиків елітного підрозділу спецназу.

Також протитанкову зброю до нашої країни почала відправляти і Великобританія, проте її тип і кількість поки не розголошуються. Вони також відправили невелику кількість персоналу, який навчатиме українських військовослужбовців.

– Ми вирішили постачати Україні легкі протитанкові оборонні системи. Вони не є стратегічним озброєнням і не становлять загрози для РФ. Їх використовують для самооборони, – заявив британський міністр оборони Бен Уоллес.

Крім того, у можливість російської агресії проти України не вірить і президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За його словами, такий сценарій нереалістичний, оскільки Україна є непростою країною, і має достатньо сил, щоб дати відсіч агресору.

Він також зазначив, що Кремль варто дещо замислитись, перш ніж робити якісь подальші кроки.

Читайте У НАТО немає єдиної думки щодо постачання зброї Україні

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.