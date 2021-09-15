SpaceX Ілона Маска запустить на орбіту туристів: що відомо про членів екіпажу

Космічний туризм у світі розвивається досить стрімко, оскільки вже третя приватна компанія відправляє туристів на орбіту. Після Бренсона і Безоса на старт виходить SpaceX Ілона Маска – піонера приватної космонавтики.

Раніше він запускав астронавтів до міжнародної космічної станції, а тепер у цій же капсулі Crew Dragon полетять і повернуться на Землю четверо туристів.

З космодрому на мисі Канаверал 16 вересня стартує ракета Falcon 9. Ця місія називається Ispiration4 (натхення) і має благородну мету – зібрати $200 млн для лікарні Святого Іуди, яка займається лікуванням дітей від раку.

– Ми хочемо надихнути людей! Те, що можливо в космосі, реально зробити і на землі. Тому допомога дитячому шпиталю – важлива частина нашої місії, – сказав Джаред Айзекман, член екіпажу Inspiration4.

Джаред Айзекман – відомий бізнесмен у сфері високих технологій, отримав ліцензію пілота і буде командиром місії. Саме він і оплатив цей політ.

Ще один член екіпажу – Хейлі Арцено, яка стане першою космонавткою з протезованою частиною тіла. У дитинстві вона поборола рак, а ліве стегно їй замінили на титановий протез.

Нині вона лікар, тож вважає своєю метою допомогти дитячому шпиталю. Також Хейлі стане наймолодшою американкою в космосі.

– Ми хочемо надихати людей. Немає значення, хто ви, яке ваше походження. Ви можете мріяти і не обмежувати себе. А зібрані пожертви підуть на дослідження раку і допоможуть лікувати дітей, – додала Хейлі Арцено.

Третя учасниця польоту – науковець Сіан Проктор. Її батько готував політ на Місяць, а вона проводить дослідження – як земляни забезпечать себе харчами на Марсі.

Четвертий член екіпажу Кріс Семборскі – ветеран американських військово-повітряних сил.

Найімовірніше, астронавти пробудуть на орбіті три дні. Онлайн-трансляція місії Inspiration4 розпочнеться о 03.02 за київським часом.

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