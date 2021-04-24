SpaceX вперше в історії запустила астронавтів на вживаній ракеті

Через 23 години після старту пілотований космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX пристикувався до Міжнародної космічної станції. Він доправив на МКС чотирьох астронавтів – двох американців, японця та француза.

SpaceX знову створили історію – астронавти вперше полетіли у капсулі багаторазового використання і на вживаній ракеті. На орбіті команда пробуде півроку і на Землю повернуться у жовтні. Тут екіпаж зустрівся зі своїми колегами – першою місією Dragon, яка вирушила на станцію у листопаді 2020 року. Вони повернуться додому 28 квітня.

Пілотовані місії на міжнародну космічну станцію виконуються у рамках багатомільярдного контракту між SpaceX та американським космічним агенством. Це співробітництво, яке приносить вигоду обом партнерам. І таким чином Росія втрачає монополію на довезення космонавтів на орбіту.

Також восени SpaceX відправить у космос першу цивільну місію Inspiration-4, яку очолить бізнесмен Джаред Айзекман. Спеціально для цього польоту Dragon модернізують – на носі капсули встановлять прозорий скляний купол, аби космічні мандрівники могли милуватися надзвичайним видом.

Також NASA продовжує активно досліджувати Марс. Нещодавно марсохід Curiosity, який вже майже 10 років досліджує поверхню червоної планети, вперше за довгий час надіслав новий знімок.

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