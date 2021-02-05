Спад захворюваності у США і карантин для туристів у Британії: Covid-19 у світі 5 лютого

У світі за минулу добу ще півмільйона людей заразилися коронавірусом. Загальна кількість інфікованих за час пандемії становить майже 105,5 млн. Найбільше – як, і раніше, у Сполучених Штатах – 27 млн.

Очільниця національного Центру контролю захворювань Рошель Валенскі повідомила, що до середини цього місяця загальна кількість смертей через епідемію в Штатах сягне 500 тисяч.

Наразі за добу у США від коронавірусу помирає в середньому 4 тис. людей. Але темпи поширення вірусу зменшуються.

Скорочується захворюваність і в Німеччині. Країна вже подолала пік другої хвилі епідемії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що до осені ситуація завдяки вакцинації покращиться.

Натомість найбільше інфікувань в Європі за минулу добу в Іспанії – 30 тис. нових хворих. Далі у списку – Франція та Велика Британія. До речі, Британія з 8 лютого посилює вимоги до тих, хто приїжджає з країн червоної зони – вони повинні будуть прожити 10 днів на карантині у спеціально виділених готелях.

Тим часом Угорщина слідом за Сербією з наступного тижня почне вакцинацію російським препаратом Супутнік-5.

Однак справжньою несподіванкою стало те, що Північна Корея просить надати їй 2 млн доз вакцини від коронавірусу. Хоча з початку пандемії офіційний Пхеньян не зафіксував жодного випадку Covid-19 в країні.

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