Спадщина Янгеля: які рішення конструктора досі використовують у космонавтиці

Продовжуємо розповідати про космічного конструктора Михайла Янгеля і його спадщину. Нині детальніше про його учнів і послідовників та ефективні рішення, які використовують у ракетній галузі й досі.

Інженери й конструктори КБ Південне знову готуються штурмувати Місяць і запускати супутник ракетою Ілона Маска.

На початку 1960-х років на КБ Південне прийшов молодий конструктор – 28-річний Леонід Кучма. Незабаром він став одним з найближчих учнів і сподвижників Янгеля. Саме йому головний конструктор довірив проводити технічні випробування на Байконурі носія Циклон-2.

– Там генерали обирали конструкторів, і я такий.. В нього була колосальна довіра до молоді, – розповів Кучма.

Янгель не помилився у виборі. За кілька років випробувань на пусковому столі траплялися позаштатні ситуації, які Кучма вирішував на місці, не перекладаючи відповідальність за рішення на керівництво. Однак уже найперший із запусків міг стати трагедією.

Вибір стояв між заправкою ракети на утилізацію чи спробою повторно запустити, усунувши проблему. Командою вдалося ухвалити правильне рішення.

У підсумку всі 106 запусків Циклонів пройшли успішно. Унікальний для світової астронавтики результат. Під його керівництвом у КБ Південне працювали переважно 20 і 30-річні інженери та конструктори, які горіли космосом.

Один з учнів – Станіслав Ус згадав, що Михайло ніколи не нав’язував своєї думки та уважно всіх вислуховував.

Такі молоді конструктори створили і найамбітнішу янгелівську громадянську розробку. На жаль, вона у справу так і не пішла. Першу людину міг доправити на Місяць український спусковий апарат. Модуль Блок-Е досі стоїть в холі КБ Південне.

– Він успішно пройшов усі види наземних випробувань… Пройшов випробування у навколоземній орбіті, імітувалася посадка на Місяць та зліт із нього, – сказав генеральний директор КБ Південне Олександр Кушнарьов.

Пройшло понад півстоліття і в Дніпрі знову готові летіти на Місяць. Україна долучилася до проекту Артеміда разом із NASA та хоче зробити свій внесок із розробками КБ Південного. Наразі конструктори активно шукають інвесторів для унікального місячного модуля.

Справжній модуль буде в пять разів більший від модельного варіанту. Він зможе заземлитися на Місяці і вивчати його поверхню, аби знайти найкраще місце для майбутнього місячного поселення.

Аналогів йому в світі ще немає.

– Наш апарат єдиний, який може надати перельоти на таку дальність (20 км) для вивчення Місяця. Ми хочемо спробувати взяти участь у комерціалізації та подальшої колонізації, – сказав інженер головного проектного відділу з розробки ракет космічного призначення Богдан Медведський.

На навколоземній орбіті багато успішних проектів нащадків Янгеля. Ще наприкінці XX століття – Морський старт (старт ракети здійснювався з плавучого комплексу). Для нього спеціально була розроблена ракета Зеніт 3 СЛ.

Американський інженер Ілон Маск зазначив, що це найкраща ракета після його ракет.

Згодом з’явилася програма Антарес, а трохи пізніше – програма Циклон 4 М.

– Ми наразі активно ведемо розробку ракети-носія, а на 19-20 листопада в Канаді заплановані урочисті заходи щодо закладення першого каменю цього стартового комплексу, – сказав головний конструктор і начальник конструкторського бюро з системного проектування ракет і ракетних комплексів КБ Південне Максим Дегтярьов.

Аби розробляти і випробовувати такі унікальні розробки треба і потужності світового рівня – суперкомп’ютер, центр для випробування навігації та 3D принтер.

Наразі Україна не має жодного свого серйозного супутника на орбіті. Велика надія на Січ 2-1. Він зможе виконувати завдання і військової, і аграрної розвідки. Це масштабний проект, завершення якого планують уже до кінця року.

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