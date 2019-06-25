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Спалахнула як сірник. У Запоріжжі на ходу загорілася і почала вибухати фура

У Запоріжжі сьогодні вранці прямо серед міста загорілась та почала вибухати вантажівка. Вона спалахнула буквально як сірник і з неї почали розлітатись бляшанки.

Очевидці зателефонували надзвичайникам. Доки ті примчали – вогонь встиг охопити увесь поштовий ваговоз, що був ущерть заповнений картонними коробками та балончиками із газом.

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Водій фури каже – вантаж перевозив із Харкова, та що саме – й гадки не мав. І тішиться, що встиг вчасно вистрибнути з палаючої машини.

Вогонь пожежники загасили за лічені хвилини. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що на Полтавщині, у селі Оленівка, під час руху загорівся маршрутний автобус.

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