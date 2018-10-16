Спалахнув через селфі: у Луцьку хлопця вразив струм у 20 тис. вольт

У Луцьку у важкому стані до реанімації потрапив 19-річний юнак, який видерся на вагон заради селфі на залізничній станції.

Там його уразив струм у понад 20 тисяч вольт. Очевидці кажуть, він просто спалахнув, а тоді упав донизу. Вони й рятували хлопця до приїзду швидкої.

Його двом молодшим товаришам пощастило – один отримав незначний опік руки, інший відбувся переляком. І хоча про причини такого вчинку говорити не хочуть, запевняють – таких небезпечних селфі зараз лайків у соцмережах ціною власного життя більше не хочуть.

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Аби вберегти своїх дітей від непоправних помилок, батькам варто цікавитися їхнім життям, дозвіллям, друзями. Бути не нав’язливими, не сварити, а обговорювати кожну підозрілу ситуацію, намагатися зрозуміти та підтримати.

До слова, українці серед найхворобливіших націй світу. У рейтингу здоров’я від ВООЗ ми посідаємо 97 місце зі 156 – що ж вбиває українців.

Опубліковано Жовтень, 16 в 22:04



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