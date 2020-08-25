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Спалені авто та сутички з поліцією. У США спалахнули нові протести

В амеркианському штаті Вісконсін набирають обертів протести та сутички з поліцією. Усе через чергову стрілянину правоохоронців по темношкірому чоловікові.

За попередньою інформацією, американця Джейкоба Блейка намагалися затримати через сімейне насильство, той ніби-то пручався. Очевидці кажуть, що поліція відкрила вогонь, пролунало сім пострілів.

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Чоловіка у важкому стані доправили у лікарню, нині йому краще. На протести проти силовиків вийшли сотні людей.

Причина антиполіцейських протестів в США

Протести в США почалися у травні 2020 року. Саме тоді у місті Міннеаполіс під час затримання поліцейськими помер афроамериканець Джордж Флойд.

Зокрема, поліцейський поставив коліно Флойду на шию та притискав до землі, попри прохання затриманого відпустити його, оскільки йому не було чим дихати.

Через нестачу кисню Флойд втратив свідомість, його госпіталізували. Однак у лікарні чоловік помер.

Саме його смерть стала причиною протестів, які розгорталися у десятках штатів під гаслом Black Lives Matter.

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