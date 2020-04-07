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Факти / Відео / Україна

Спалені ліси за 170 грн. Як карають винних у масштабних пожежах

Вогнем і димом охоплена ледь не вся Україна. Горять плавні вздовж Дніпра, Південного Бугу й Інгула. На Хмельниччині горів ліс, на Львівщині лише за вихідні вогнеборці ліквідували 200 осередків займання. Палають суха трава, очерет, чагарники, а у вогні гинуть тварини і птахи.

В потенційній небезпеці і люди, які здебільшого самі й винні у пожежах. У більшості випадків загоряння правоохоронці підозрюють підпал. Горе-хазяї спалюють суху траву й сміття, а в результаті знищують все живе навкруги. Кожен виїзд пожежної машини коштує державі 50 тис. грн. А штраф, якщо вдасться знайти людину, що підпалила траву чи очерет – всього 170 грн. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні триває гасіння двох осередків лісової пожежі на території Котовського лісництва.

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