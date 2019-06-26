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Спека спаде, грози та шквальний вітер: на Україну йде потужний циклон

На Україну насувається потужний циклон з Прибалтики. Спеку в усіх регіонах змінять грози, рясні зливи з градом, а температура значно впаде.

Синоптики очікують різкого погіршення погоди вже 27 червня. Від ранку грози будуть на заході та півночі країни, а до вечора – в центрі та на Одещині.

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На решті півдня та на сході буде сухо. Температура різко впаде – до 20-25 градусів. Очікується шквальний вітер.

Лікарі попереджають метеозалежних людей про можливе погіршення самопочуття.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Дніпром вирувала негода.

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