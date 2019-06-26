Спека спаде, грози та шквальний вітер: на Україну йде потужний циклон
На Україну насувається потужний циклон з Прибалтики. Спеку в усіх регіонах змінять грози, рясні зливи з градом, а температура значно впаде.
Синоптики очікують різкого погіршення погоди вже 27 червня. Від ранку грози будуть на заході та півночі країни, а до вечора – в центрі та на Одещині.
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На решті півдня та на сході буде сухо. Температура різко впаде – до 20-25 градусів. Очікується шквальний вітер.
Лікарі попереджають метеозалежних людей про можливе погіршення самопочуття.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Дніпром вирувала негода.
2019-06-26
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