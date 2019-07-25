Спека в Європі 2019 б’є рекорди: у Франції загинули п’ять осіб

У Європі – шалена спека. У чотирьох країнах встановлено температурні рекорди. У Франції та Німеччині 25 липня було майже +41, крім того, температура продовжує зростати. Влада Франції оголосила про найвищий рівень небезпеки в Паризькому регіоні та 19 департаментах.

Жертвами спеки в країні стало вже п’ятеро людей. Аби врятуватися, люди використовують фонтан біля Ейфелевої вежі як басейн.

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Національний температурний рекорд зафіксували і в Нідерландах – 42 градуси. Ситуація в країні погіршується через смог. Жителі скаржаться на подразнення очей, носа і горла, кашель і задуху.

Тривожний сигнал оголосили для кількох регіонів, зокрема, густонаселені – Амстердам, Роттердам і Гаагу. У Британії ж через спеку – масові купання, люди охолоджуються у водоймах та відкритих басейнах, а тварин у зоопарках доводиться поливати водою і годувати крижаною їжею.

Нагадаємо, на вихідні в Україні очікується 28 градусів тепла.

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