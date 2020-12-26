Спелеотерапія та масаж. Як черкаські лікарі реабілітують людей після Covid-19

Тим хто перехворів на коронавірус, часто доводиться ще довго відновлюватись. Особливо страждають легені і серцево-судинна система.

Аби допомогти таким людям швидше повернутись до звичного життя у черкаській реабілітаційно-оздоровчій поліклініці, розробили комплекс вправ для відновлення.

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Вправи полегшують дихання, адже спеціально розроблені, щоб до легень надійшло якомога більше кисню, пояснює інструкторка.

При захворюваннях органів дихання лікарі рекомендують спелеотерапію. Мікрочастинки солі насичують повітря і глибоко проникають в легені та шкіру.

Разом з фізкультурою та спелеотерапією, до обов’язкових призначень посткоронавірусним пацієнтам входить масаж. Фахівець Сергій Тихопій сам перехворів на коронавірус, пройшов реабілітацію за розробленою тут програмою.

На дев’ятий день після цього комплексу процедур, каже, відновився. Оскільки коронавірус найболючіше б’є по легенях, на їх відновлення спрямовує свої рухи.

Лазеротерапія, різноманітні фізпроцедури, консультації невропатолога, кардіолога, басейн. У програмі врахували максимальну кількість ускладень після коронавірусу.

Програму розробили фахівці поліклініки після того, як чверть колективу перехворіло за два місяці і у всіх були типові посткоронавірусні слабкість, порушення сну, швидка втомлюваність. На собі випробували методи лікування. Кожному пацієнту – індивідуальна програма.

Курс індивідуальний, безкоштовний. Враховує комплексний підхід з консультацією інших лікарів. Відновлення триває не менше двох тижнів.

Забезпеченість ліжок киснем

Станом на 26 грудня понад 70% від усіх ліжок, виділених для хворих на коронавірус, забезпечені киснем.

У цьому запевнив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, наразі, 55-60% госпіталізованих потребують лікування киснем.