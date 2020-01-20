Спершу тимчасове, через рік постійне. Як переселенцям отримати житло

Отримати житло переселенці з окупованих територій тепер можуть завдяки урядовій програмі. Її розробили минулого року. Держава разом з місцевими органами влади погодилася придбати квартири родинам, які залишили окуповані території. Щоправда, житло надається тимчасово. Але щоб стати власником квадратних метрів, треба в одному місті прожити не менше року.

Тут важливим є момент, щоб житло купувалося чи реконструювалося або будувалося в тих містах, де є робота для внутрішньо переміщених осіб, – Оксана Коляда, міністр ветеранів та тимчасово окупованих територій України.

Нині до урядової програми вже приєдналося більше десяти обласних центрів. Щоправда, житлом вдалося забезпечити лише до сотні родин-переселенців. Все через бюджетне фінансування. Цього року держава на цю програму виділила на десять мільйонів менше ніж торік.

Факти ICTV раніше писали про те, що переселенців хочуть вигнати з пансіонату під Києвом.

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