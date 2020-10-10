Спеціальні арени та готель: Київ планують зробити кіберстолицею Європи

Віднедавна кіберспорт офіційно став в Україні спортом. Здавалося б нічого складного, проте гравці готуються не менш відповідально, ніж олімпійські чемпіони.

Постійні змагання – це те, що відрізняє просто фаната від гравця і професіонала. Тривалий час чемпіонати кіберспортсменів проводилися в різних приміщеннях не пристосованих для цього спеціально.

Проте тепер ситуація зміниться. Адже лише за 2020 рік у Києва проводиться два великих кіберспортивних будівництва. На території виставкового центру буде велика та сучасна арена.

Окрім того, нові власники готелю Дніпро підготують приміщення для кіберспортивних заходів зі спеціальними номерами, тренувальними зонами, ресторанами та сценою. Також в планах будівництво арени на околицях Києва.

І завдяки такій інфраструктурі Київ цілковито має перспективи стати важливою кіберспортивною столицею Європи.

Також новими власниками готелю Дніпро стали засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами.