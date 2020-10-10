Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Спеціальні арени та готель: Київ планують зробити кіберстолицею Європи

Віднедавна кіберспорт офіційно став в Україні спортом. Здавалося б нічого складного, проте гравці готуються не менш відповідально, ніж олімпійські чемпіони.

Постійні змагання – це те, що відрізняє просто фаната від гравця і професіонала. Тривалий час чемпіонати кіберспортсменів проводилися в різних приміщеннях не пристосованих для цього спеціально.

Проте тепер ситуація зміниться. Адже лише за 2020 рік у Києва проводиться два великих кіберспортивних будівництва. На території виставкового центру буде велика та сучасна арена.

Окрім того, нові власники готелю Дніпро підготують приміщення для кіберспортивних заходів зі спеціальними номерами, тренувальними зонами, ресторанами та сценою. Також в планах будівництво арени на околицях Києва.

І завдяки такій інфраструктурі Київ цілковито має перспективи стати важливою кіберспортивною столицею Європи.

Також новими власниками готелю Дніпро стали засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами.

Теги: ,

По темі

Найкращі грибні місця під Києвом та як правильно збирати (КАРТА)
Найкращі грибні місця під Києвом та як правильно збирати (КАРТА)
Зірка серіалу Статеве виховання Баттерфілд подався в кіберспорт
Зірка серіалу Статеве виховання Баттерфілд подався в кіберспорт
98% будинків у Києві готові до опалювального сезону
98% будинків у Києві готові до опалювального сезону
Заповненість ліжок майже 70%: Київ внесуть до помаранчевої зони
Заповненість ліжок майже 70%: Київ внесуть до помаранчевої зони
Ресторатор, меценат, кандидат у мери Києва. Що відомо про Сергія Гусовського
Ресторатор, меценат, кандидат у мери Києва. Що відомо про Сергія Гусовського
Можна торкатись, жбурляти та бити: у Києві відкрився унікальний музей науки на ВДНГ
Можна торкатись, жбурляти та бити: у Києві відкрився унікальний музей науки на ВДНГ
Нові кільцеві дороги не врятують Київ від заторів, потрібен закон про агломерації – Гусовський
Нові кільцеві дороги не врятують Київ від заторів, потрібен закон про агломерації – Гусовський
Злива затопила вулиці та повалила дерева: фото та відео наслідків негоди в Києві
Злива затопила вулиці та повалила дерева: фото та відео наслідків негоди в Києві

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх