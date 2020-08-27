Спецоперація із затримання: поліція спростувала викрадення чоловіка у Києві

Кадри, як у Києві на очах десятків свідків викрали людину, виявились спецоперацією поліції.

Інцидент стався напередодні ввечері на вулиці Голосіївській.

На відео видно, як група людей схопила та силою затягує чоловіка в автомобіль. Той чинить опір і кличе на допомогу.

Та у телефонному коментарі журналістам Фактів ICTV прес-служба поліції спростувала інформацію про викрадення чоловіка. Це була спецоперація із затримання. Однак хто кого затримував, таким чином, та на яких підставах – у поліції поки не коментують.

Надзвичайні події

У Полтаві іноземець викрав автомобіль, у якому на задньому сидінні перебували двоє малолітніх дітей.

За даними правоохоронців, викрадачем виявився 20-річний громадянин Судану, який навчається в одному з вишів Полтави.

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