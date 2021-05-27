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Співпраця бізнесу і влади: про що говорили на форумі UkraineInvest: Dnipro

У Дніпрі відбулась міжнародна конференція UkraineInvest: Dnipro із циклу інвестиційних форумів, запланованих по всій країні, на якій учасники обговорили поглиблення співпраці бізнесу і влади, а також ефективне залучення інвестицій в українські регіони.

У форумі взяли участь представники місцевого самоврядування, промисловці, бізнесмени , керівники Офісу президента, депутати та урядовці.

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Своїм  інвестиційним кліматом пишається і Харків. В обласному центрі з успіхом реалізують спільні проекти з найбільшими світовими фінустановами. Насамперед ресурс направляють на розвиток транспортної інфраструктури , зокрема, будівництво двох нових станцій метрополітену. 

Міжнародна конференція стала інтерактивним майданчиком для спілкування представників влади та інвесторів. Одним з найбільших в Україні є промислова компанія Інтерпайп.

Її найпотужнішою інвестицією в промисловість став інноваційний електросталеплавильний комплекс Інтерпайп Сталь.  Це єдиний металургійний завод у державі, побудований за роки незалежності з нуля.

На сьогодні інвестиційний портфель Інтерпайпу сягає $100 млн і це ще раз підтверджує, що в Україні є потужний соціально-відповідальний бізнес.

Іноземні інвестиції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підписання одразу чотирьох угод з французьким міністром економіки, фінансів і відновлення Бруно Ле-Мера, які передбачають інвестиції в українську інфраструктуру 1,3 млрд євро.

Детальніше про французькі інвестиції читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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