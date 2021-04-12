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Співпраця з NASA та запуск супутника Січ 2-1: будні української космонавтики

Наприкінці 2021 року Україна запустить у космос власний супутник Січ 2-1. Він стане першим за останні 10 років.

Над проектом, який фінансується з державного бюджету, нині працює Конструкторське бюро Південне ім. М. К. Янгеля.

Супутник здатен “роздивитися” на Землі об’єкти, розмірами в півметра. Військові фіксуватимуть бойову техніку та скупчення людей. Дані з орбіти використовуватиме також сільське господарство та промисловість.

Крім того, Україна приєдналася й до американської програми повернення на Місяць Артеміда. Конструкторське бюро Південне розробило проект посадкового модуля – так званого місячного ленд-хоппера. Також дніпровські розробники допомагатимуть NASA в створенні постійної бази на єдиному супутнику Землі.

– Наразі ми маємо розробки ленд-хоппера , який зможе доставити на поверхню Місяця до 150 кг корисного вантажу. Якщо вантаж буде до 50 кг, то він зможе перескочити двічі й перенести на 20 км корисне навантаження далі, – пояснює т.в.о. генерального директора ДП Конструкторське бюро Південне ім. М. К. Янгеля Олександр Кушнарьов.

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На переконання президента України Володимира Зеленського, Україна має відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави.

– Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. Та водночас важливо, щоб успіхи минулих десятиліть були не єдиними. Ми з вами повинні зробити свій значний внесок, кожен на своєму місці, щоб Україна й надалі мала статус космічної держави, – вважає глава держави.

Супутник Січ 2-1

7 квітня Кабмін затвердив умови реалізації та фінансування запуску українського супутника Січ 2-1.

Створювати супутник почали ще в 2013 році у межах виконання заходів Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки.

Однак вже в 2015 році ДП Конструкторське бюро Південне ім. М.К. Янгеля зобов’язалось виготовити космічний апарат за власні 98 млн грн.

Фото: Dreamstime

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