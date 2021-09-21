Сплатити за комуналку і вижити: як зростання цін на газ впливає на тарифи в Іспанії

Ціни на газ у Європі стрімко підвищуються і провокують зростання комунальних платежів. В Іспанії вони вже на третину вищі, ніж торік.

Приміром лише газ у квартирі в Мадриді зараз коштує майже 2000 грн – і це за максимальної економії.

Перед багатьма іспанцями постало нелегке завдання: сплатити за комунальні послуги і вижити. Рахунки за електрику й газ у країні й раніше були немаленькими, а тепер, після різкого зростання цін на блакитне паливо, іспанці побоюються, що цифри стануть захмарними.

Як розповіла 53-річна безробітна жителька Мадрида Марія Хесус Галлего, за умов максимальної економії у міській квартирі вона повинна сплатити за комуналку 58,5 євро (у перерахунку це 1850 грн).

Загалом за два місяці жінці прийшов рахунок на 117 євро. А от у липні було 99 євро.

Галлего намагається мінімально використовувати газову плиту, розігрівати в мікрохвильовці. А коли її четверо дітей ідуть з дому, просить їх вимкнути світло та запалює свічки. Адже електроенергію також потрібно заощаджувати, хоч жінка і отримує на неї субсидію.

Вона купила у кредит програму для дому, яка дозволяє контролювати витрати енергії, тож тепер точно знає, скільки кіловатів споживає кожен прилад.

– Я заощаджую, купуючи програму для меншого споживання енергії. Діти кажуть, що я аж забагато уваги приділяю плану, який погодинно визначає, коли який прилад вмикати. Але у нас не вистачає грошей. Ми не ходимо в шопінг-моли, в кінотеатри і ледве-ледве не залишаємося голодними, – поділилася Марія Хесус Галлего.

Жінка вмикає пральну машину лише вночі, коли тариф на електрику менший, і зазначає, що готова економити кожен євро.

Економічні експерти пояснюють: іспанський уряд закриває шахти і вугільні теплоелектростанції, а також постановив переходити на відновлювальні джерела і запровадив податки, щоб прискорити цей перехід. Крім того, в Іспанії потрібно платити за викиди вуглецю.

Усе це позначається на комунальних рахунках.

– В Іспанії велика частка енергії з відновлювальних джерел. Але звичайний покупець платить за неї за ціною газу, який останнім часом суттєво подорожчав. Тому комунальні платежі високі, – зауважила Наталія Фабра, професор економіки в університеті Carlos III.

Європейські уряди вже вважають ціну на газ у 850 доларів загрозою національній економіці та обговорюють кризу на рівні Євросоюзу.

– Ми говоримо про зростання цін на енергію – і це проблема не кожної країни окремо, а Європи загалом. Тож ми повинні шукати розв’язання проблеми на європейському рівні. Ми маємо показати вагу ЄС на міжнародній арені, – заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Серед пропозицій уряду країни – законодавчо обмежити ціну для громадян. Прем’єр Іспанії обіцяє: тарифи в платіжках будуть такими ж, як і торік. Мадрид хоче забрати податками 2,6 млрд євро в енергокомпаній, які на думку уряду, отримали надмірні прибутки в період піку цін.

Громадянам же обіцяють зменшити енергоподатки.

На допомогу від держави наразі чекає і жителька Мадрида Марія Ніколаса Сабарьєго: без кисневого концентратора вона не виживе, а він працює від електрики.

– Уночі замість освітлення я використовую екран телевізора і мобільного телефону. А що робитиму взимку? Просто не знаю, – розповіла жінка.

Торік узимку опалення у мадридській квартирі могло коштувати 250 євро – це 7800 гривень. Яка ціна буде цього року – ніхто прогнозувати не береться.

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