Спокійно і без порушень. Як проходить другий тур виборів у Львові

У другому турі мерських перегонів львів’яни голосують спокійно і наразі без порушень. Працюють усі виборчі дільниці, однак деякі відкрились із запізненням. До прикладу, на одній з дільниць зламався ключ від сейфу. Члени ДВК звернулись до поліції,аби ті допомогли відкрити.

Зранку містяни не надто активні. За прогнозами експертів явка буде нижчою, аніж першого туру виборів.

Наразі все дуже спокійно, людей порівняно з попередніми виборами дуже мало.

У другому турі змагаються чинний мер Андрій Садовий та депутат від фракції Європейська солідарність Олег Синютка. У першому турі виборів розрив між ними сягав 9%, а це, за оцінками експертів, свідчить про те, що обидва кандидати мають приблизно рівні шанси на перемогу. У цьому найбільша інтрига другого туру.

Що цікаво, цьогоріч вперше борються не за крісло мера Львова, а за посаду голови Львівської ОТГ, до складу якої увійшло 18 населених пунктів. Знаємо, що жоден із кандидатів ще не проголосував. На дільницю пускають лише в масках. Тим, хто прийшов без маски її видають.

Обов’язковий температурний скринінг, усі члени комісій у засобах захисту. Також є окрема кабінка для тих, хто з температурою.

22 листопада в 11 українських містах проходить другий тур місцевих виборів.

У ЦВК повідомили, що серйозних системних порушень, через які результати другого туру місцевих виборів 2020 можна було б поставити під сумнів, не зафіксовано.

Голосування відбувається в умовах карантину, тому виборцям повинні вимірювати температуру перед входом на дільницю, проконтролювати дотримання дистнції і організувати окремі кабінки для людей з симптомами вірусного захворювання.

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