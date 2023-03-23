Спорт – це сила! Як бійці підтримують фізичну форму в армії

—Фізична підготовка, сила і витривалість — це те, що потрібно українським захисникам не менше за навички копати окопи, стріляти чи накладати джгут.

У кожному підрозділі на навчаннях намагаються покращити фізичну підготовку бійців. І 32 бригада, яка нині саме на навчанні — не виняток. Є тут і ті, хто з цивільного життя приніс тренування і привчає до цього побратимів.

Вони працюють і в холод, і в спеку, тому фізична підготовка і здоров’я захисників — це надважливо.

У 32 бригаді, як і в решті підрозділів, окрім воєнних навчань, тренування є щодня. З 6-тої ранку хлопці вже на плацу.

У сюжеті розповідають про заняття Віталія Тридуба. Він майстер спорту з рукопашного бою. Зайнявся справою для власної впевненості.

– У школі мене однокласники ображали, я був соромязливим і не давав здачі. З 12 років займався рукопашним боєм. В 15 років отримував розряди, з 22 років вже маю майстра спорту, – розповів Віталій Тридуб.

Окрім того, що спортсмен, Віталій вже 12 років займається страйкболом. Тож екіпірування, довгі маршрути й багато інших навичок вже має.

– Рейди для нас у 70-80 кілометрів взагалі не проблема, тактичні рухи, повна викладка, виживання в умовах лісу — це нормальне явище для мене, – додав Віталій Тридуб.

Від своїх же побратимів бути суперспортсменами й підіймати 20-кілограмові гантелі не вимагає. Каже, навіть якщо раз на день кожен пробіжиться, зробить зарядку і пересилить себе — це вже додасть сили.

– Завдання, яке я ставлю перед собою як командира — щоб кожен із них повернувся додому, повернувся живим до своєї сімї, міг рухатися, захистити не лише себе, а й побратимів, – розповів Віталій Тридуб.

Підполковник Сергій Іванович. У 56 років він добровольцем прийшов до війська.

– Хворі люди, які морально не готові, тут не потрібні. А я — інвалід другої групи, вирішив, що я зможу, я зміг, – розповів Сергій Каліга.

Відчути себе і здоровим і морально готовим Сергію Івановичу допомогло самозагартовування. Щоранку він занурюється в Дніпрі. А ще очолює черкаський клуб довгожителів. Він купається круглий рік, пригадує як почав.

– Я до цього прийшов, тому що стан здоров’я погіршувався і медикаментозне лікування не допомагало, я став ходити на Дніпро і купатися, – поділився Сергій Каліга.

Загартовує себе вже 4 роки. І завдяки цьому, каже, відчув, що готовий стати на захист країни.

На службі Дніпра немає. Але є відро води, і Сергій Іванович традицію не зраджує. А побратими змайстрували душову кабіну. Тож розігрів перед процедурою і світлі думки.

Бійці розуміють, що фізичне здоров’я і підготовка мають не підвести в найвідповідальніший момент.

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