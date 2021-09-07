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Факти / Відео / Україна
Маргарита Верещагіна |

Sport Life запустив новий формат автоматизованих фітнес-клубів і мобільний додаток

Діджиталізація є невід’ємною частиною нашого життя. Тож поєднати спорт та новітні технології вирішили у мережі фітнес-клубів Sport Life. Для цього розроблено, протестовано, та вже впроваджується в житомирському спорткомплексі технологія автоматизованих фітнес-клубів.

Ця інновація вперше впроваджується в нашій країні, зазначають представники фітнес-клубів Sport Life. Вважають її доволі сучасною та перспективною.

Такі зміни в період пандемії набувають все більшої актуальності. А на допомогу кожному бажаючому дізнатися більше про спорт та здоровий спосіб життя може прийти додаток, який має безліч підказок та порад. А також можливість займатися не лише в клубі, а й за його межами, відзначають у компанії.

Sport Life розділив абонементи

На прес-конференції Групи компаній  Sport Life говорили про підтримку та популяризацію спорту загалом і зокрема серед школярів. Адже так вирощують чемпіонів.

Також ішлося про вплив підвищення комунальних тарифів на можливості українців відвідувати фітнес-клуби. У пошуках виходу із ситуації Sport Life розділив абонементи. Спортивний для фітнесу та оздоровчий для басейну.

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