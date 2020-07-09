Спорт під час карантину. Як українські фітнес-мережі йдуть на зустріч своїм клієнтам

Пандемія вірусу значно змінила життя людей, зокрема і можливості займатися спортом, і родинні бюджети.

Щоб долати ці виклики, щоб більше українців мали можливість займатися спортом, група компаній Sport Life, за підтримки партнерів, зменшила фінансове навантаження для відвідувачів.

Відтепер ввели оплату абонементів щомісячно. Про це повідомили на прес-конференції.

Ми розуміємо, що будь-якій родині потрібно планувати свій бюджет. Якщо родина хоче ходити разом – потрібно було за 1-2 людини та ще й за діток одразу заплатити за річні абонементи. Сьогодні ж можна платити помісячно, – заявила віце-президент мережі фітнес-клубів Sport Life Маргарита Годун.

Проект задіяний для фітнес-мережі Sport Life по всій Україні. Як для постійних відвідувачів, так і для нових.

Спортивні заклади на карантині

У рамках третього етапу послаблення карантину в Україні напередодні мали змогу відкритися спортзали, фітнес-клуби і басейни. Чимало українців чекали цього з нетерпінням. Спортивні заклади запрацювали за новими правилами.

У спортзалах проводять температурний скринінг, відвідувачі мають бути у масках та з дистанцією. До того ж фітнес-бари тепер не працюють, а рушники відвідувачам не видають. Бігові доріжки в кардіозоні доступні лише через одну, все це для дистанції між відвідувачами.

Тренери радять розпочинати заняття поступово, для того щоб на початках не перевантажуватися.

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