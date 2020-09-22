Спортивні авто та дрифт – фестиваль швидкості RTR 2020 у Києві

Красиві жінки, сотні залізних коней і швидкість. У столиці на традиційний фестиваль швидкості зібрались прихильники кастомних автівок, дрифту, змагань Time attack та звісно спілкування на улюблену автомобільну тему.

Організатори розповідають, що цьогоріч вперше вирішили звернути увагу на мотоцикли. Та влаштували змагання на найцікавіші ідеї тюнінгу. Були й ексклюзивні моделі.

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За словами засновників Фестивалю швидкості, цей захід робить свій внесок у розвиток та популяризацію автомобільної культури країни. А окремі дисципліни – дрифтинг і Time attack – дають змогу ростити нових спортсменів, що представлятимуть нашу країну на міжнародній арені.

Музей ретро-автомобілів у Дніпрі

У Дніпрі колекціонер вінтажних машин відчинив двері музею ретро-автомобілів. Тут кожна друга модель на ходу і з унікальною історією. Сімейне хобі чоловік перетворив у справу життя.

У трьох залах музею з півтисячі екземплярів: перший чеський спорткар, мотоколяски, легендарні олдкари та ексклюзивні мотоцикли часів Другої Світової. Справжня окраса експозиції – BMW Dixi.

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