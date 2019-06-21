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Спортивні каяки замість сміттєвозів: у Луцьку почистили від сміття 15 км річки

Спортивні каяки замість сміттєвозів. У Луцьку 17 молодих учасників екосплаву почистили від непотребу 15 км річки Стир. Працювали цілий день.

І чого тільки у річці не плаває – гори пляшок, старе взуття, рештки тварин та гіляччя. Засмічені і береги. Діставати сміття з води непросто. Часом його доводиться витягувати з-під повалених дерев під самим берегом. І головне при цьому втриматися на човні. 

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Екосплав у Луцьку проводять уже втретє. Та сміття у річці не меншає. За день учасники заходу назбирали майже півсотні мішків непотребу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як боряться з відходами на Запоріжжі та у Вінниці.

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