Спортивний для фітнесу та оздоровчий для басейну: Sport Life розділив абонементи

Заняття спортом стали невід’ємною складовою життя багатьох українців. Особливо після тривалого карантину. І заняття у спортзалах та басейнах допомагають відновити та підтримувати форму будь-якої пори року людям різного віку. На прес-конференції Групи компаній Sport Life говорили про підтримку та популяризацію спорту загалом і зокрема серед школярів. Адже так вирощують чемпіонів.

Також ішлося про вплив підвищення комунальних тарифів на можливості українців відвідувати фітнес-клуби. У пошуках виходу із ситуації Sport Life розділив абонементи. Спортивний для фітнесу та оздоровчий для басейну.

Як зберегти і розвинути для українців потяг до спорту, можливість тренуватися У компанії вважають, щонайменше потрібно три складових: популяризація спорту, тарифи та прозоре оподаткування.

Новий фітнес-клуб Sport Life

У місті Вишневому відкрився новий клуб Sport Life зі значним спектром фітнес-послуг.

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