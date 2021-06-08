Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Спортивний для фітнесу та оздоровчий для басейну: Sport Life розділив абонементи

Заняття спортом стали невід’ємною складовою життя багатьох українців. Особливо після тривалого карантину. І заняття у спортзалах та басейнах допомагають відновити та підтримувати форму будь-якої пори року людям різного віку. На прес-конференції Групи компаній  Sport Life говорили про підтримку та популяризацію спорту загалом і зокрема серед школярів. Адже так вирощують чемпіонів.

Також ішлося про вплив підвищення комунальних тарифів на можливості українців відвідувати фітнес-клуби. У пошуках виходу із ситуації Sport Life розділив абонементи. Спортивний для фітнесу та оздоровчий для басейну.

Як зберегти і розвинути для українців потяг до спорту, можливість тренуватися  У компанії вважають, щонайменше потрібно три складових: популяризація спорту, тарифи та прозоре оподаткування.

Новий фітнес-клуб Sport Life

У місті Вишневому відкрився новий клуб Sport Life зі значним спектром фітнес-послуг.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Про моду, стиль та життя: у Києві презентували виставку Fashion&Profession
Про моду, стиль та життя: у Києві презентували виставку Fashion&Profession
У ресторанах Mafia відкрились літні тераси – як працюють
У ресторанах Mafia відкрились літні тераси – як працюють
Красиві та успішні: у Києві обрали Mrs Ukraine International
Красиві та успішні: у Києві обрали Mrs Ukraine International
Найкраща жінка у професії-2021: хто отримав нагороду
Найкраща жінка у професії-2021: хто отримав нагороду
Підозрюють у смерті колишньої дівчини: на Київщині судитимуть тренера-садиста
Підозрюють у смерті колишньої дівчини: на Київщині судитимуть тренера-садиста
Від живопису до відео-арту: у галереї М17 представили роботи 50-ти майстрів України
Від живопису до відео-арту: у галереї М17 представили роботи 50-ти майстрів України
Чому тренування не допомагають скинути зайву вагу – відповідають експерти
Чому тренування не допомагають скинути зайву вагу – відповідають експерти
У Львові організували безкоштовні тренування зі скандинавської ходьби
У Львові організували безкоштовні тренування зі скандинавської ходьби
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка