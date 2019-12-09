Спортивний одяг, піддони та композиції. Що роблять зі сміття в Азербайджані

Балаханський сміттєсортувальний завод. Саме звідси починається утилізація непотребу. Підприємство звели 7 років тому за німецькими технологіями. Його потужності дозволяють переробляти понад 200 тис. тон твердих побутових відходів.

Після зважування сміття потрапляє до спеціального сита. Відходи до 8 сантиметрів відсіюються одразу, далі основний конвеєр.

Робочі руки лише на сортуванні, більшість процесів автоматизовані. Та враховуючи людський фактор, про техніку безпеки тут добре подбали.

Після сортування частина відходів відправляється на переробку в індустріальний парк, який поруч. Нині нею займається 19 приватних структур. Одні з пластику роблять сировину для термоізоляції спортивного одягу. Інші з паперу – піддони. Тих, хто надає друге життя непотребу, держава заохочує.

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Непридатні для переробки відходи спалюють. Найбільший завод у східній Європі. Щороку тут утилізують 10 тис. тон медичних та півмільйона тон побутових відходів.

За процесом стежить всього дві людини.

Про жодні викиди отруйних речовин у повітря не може бути й мови. Бо на заводі спеціальна система очищення.

До того ж, половина альтернативної енергії Азербайджана припадає на цей завод. Бо при спалюванні відходів утворюється енергії, якої достатньо аби впродовж року цілодобово забезпечити електрикою 200 тис. людей.

Не викидають тут і попіл. Відібравши метал, спалені відходи використовують при будівництві доріг.

Експерти порахували: один мешканець Баку викидає понад 400 кг сміття за рік. Аби привернути увагу до екологічних проблем планети, з непотребу на заводі створюють незвичні композиції. У музеї непотрібні, на перший погляд, речі перетворюються на витвори мистецтва, які закликають людство бути відповідальним до споживання.

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