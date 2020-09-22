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Споживацький попит впав вперше за 5 років: як карантин вплинув на економіку України

Вперше за останні 5 років споживацький попит в Україні впав. У другому кварталі ВВП стало менше майже на 11,5%.

У Національному банку пояснили, що економіка посунулася вниз через карантин, зниження внутрішнього попиту та зменшення інвестицій.

Проблеми в економіці позначились на аграрному секторі, промисловості, будівництві, ІТ-галузі та сфері послуг.

Також у період ізоляції українці менше купували другорядних товарів та берегли гроші через невизначеність майбутнього.

Також Національний банк України на вівторок, 22 вересня, знизив курс гривні до долара на 3 копійки.

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