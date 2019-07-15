Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Справа Бубенчика: НАБУ допитало генпрокурора Луценка

Генерального прокурора Юрія Луценка допитали в Національному антикорупційному бюро як свідка. Допит стосувався справи Івана Бубенчика, який кілька років тому зізнався у розстрілі беркутівців.

Читайте: Буде відповідальність! Луценко попередив телеканал за показ фільму з Путіним

Іван Бубенчик став відомим, коли 2016 року зізнався у розстрілі правоохоронців на Майдані. Після того він ще служив в АТО, став командиром батальйону Захід-2. Більше року тому його затримали за підозрою у вбивствах силовиків та придбанні і носінні вогнепальної зброї.

Після того Генпрокурор Луценко назвав кваліфікацію дій неправильною і змінив прокурорів. Тоді прокурори заявили, що об’єктивних доказів причетності Бубенчика до вбивства силовиків у слідства немає, його відпустили на поруки.

Представники родичів загиблих беркутівців наполягають на тому, щоб він був покараний і звинувачують генпрокурора в упередженості. Однак Юрій Луценко переконує – зробив усе для об’єктивного розслідування, тяжкість злочину не змінилася, підозра на Бубенчику досі є, але діє закон про амністію.

Нагадаємо, Генпрокуратура зареєструвала справу про замах на держзраду через підготовку телемосту між українським і російським телеканалами.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Буде відповідальність! Луценко попередив телеканал за показ фільму з Путіним
Обшуки у Фонді держмайна: в НАБУ розкрили деталі
В Україні викрили групу контрабандистів цигарок в ЄС
Фінансування тероризму: ГПУ відкрила ще одну справу проти власників NewsOne
НАБУ і СБУ прийшли з обшуками до фонду Держмайна
ГПУ відкрила справу через підготовку телемосту з Росією – Луценко
Реєстрація Шарія, Клюєва і Кузьміна кандидатами у депутати незаконна – ГПУ
Зеленський знову просить Раду звільнити Луценка і Клімкіна

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка