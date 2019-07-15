Справа Бубенчика: НАБУ допитало генпрокурора Луценка

Генерального прокурора Юрія Луценка допитали в Національному антикорупційному бюро як свідка. Допит стосувався справи Івана Бубенчика, який кілька років тому зізнався у розстрілі беркутівців.

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Іван Бубенчик став відомим, коли 2016 року зізнався у розстрілі правоохоронців на Майдані. Після того він ще служив в АТО, став командиром батальйону Захід-2. Більше року тому його затримали за підозрою у вбивствах силовиків та придбанні і носінні вогнепальної зброї.

Після того Генпрокурор Луценко назвав кваліфікацію дій неправильною і змінив прокурорів. Тоді прокурори заявили, що об’єктивних доказів причетності Бубенчика до вбивства силовиків у слідства немає, його відпустили на поруки.

Представники родичів загиблих беркутівців наполягають на тому, щоб він був покараний і звинувачують генпрокурора в упередженості. Однак Юрій Луценко переконує – зробив усе для об’єктивного розслідування, тяжкість злочину не змінилася, підозра на Бубенчику досі є, але діє закон про амністію.

Нагадаємо, Генпрокуратура зареєструвала справу про замах на держзраду через підготовку телемосту між українським і російським телеканалами.

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