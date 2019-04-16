Справа Cambridge Analytica: які дані про нас збирають і як їх використають

Кому належить ваша інформація? Хто знає про вас усе? Усі ці питання несподівано і болюче вдарили по мільйонах американців минулої весни, коли вибухнув скандал із Cambridge Analytica, британською компанією, яка зібрала приватну інформацію про 40 мільйонів американців, і використала її з метою вплинути на результати президентських виборів.

Чи спрацювало це – досі не відомо, і зокрема відповідь на це питання намагається знайти професор Девід Керрол. Він ще до скандалу почав легальну битву проти Cambridge Analytica, аби побачити, що саме знає про нього компанія, і повернути контроль над своїми особистими даними.

Професор Девід Керрол – експерт з медіа-дизайну і один із 40 мільйонів американців, чиї персональні дані зібрала через Facebook і використала у політичній кампанії 2016 сумнозвісна Cambridge Analytica.

Девід знав, Cambridge Analytica має більше даних на нього, але розкривати їх не хоче. Так і почалася його юридична тяжба із британською компанією. Девід подав офіційну скаргу до Управління комісара з інформації Великої Британії. Після того, як скандал вибухнув, управління вилучило сервери компанії і дало місяць на те, щоби Cambridge Analytica розкрила Девіду всю інформацію, зібрану про нього.

На серверах компанії – терабайти інформації, але доступу до них колишнє керівництво так і не надало. І поки ми не знає, що на них, лишається загадкою, чи дійсно Cambridge Analytica, з якою співпрацював штаб Дональда Трампа, вплинула на результати президентських виборів 2016.

Видалитися з усіх соцмереж – не допоможе. Бо не лише вони збирають інформацію.

Читайте: Через Ассанжа Еквадор потерпає від мільйонів кібератак

Соціальні мережі, вебсайти, мобільні додатки змінюють правила приватності, Facebook впроваджує нові і нові методи, аби користувачі могли обирати, якою інформацією ділитися зі світом, і яку рекламу бачити. Американський конгрес береться за закон про недоторканість особистого життя та і ми самі, користувачі починаємо розумніше використовувати соціальні мережі, щоби вони не використали нас. Це все – результат скандалу із Cambridge Analytica.

Раніше Факти ICTV писали, хто такий Джуліан Ассанж та чому його заарештували.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.