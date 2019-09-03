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Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха

Прокуратура Нідерландів переконливо закликає Україну не видавати Росії підозрюваного у справі про знищення рейсу MH17, про це пише голландська газета Handelsblad.

Йдеться про командира бойовиків Володимира Цемаха, який командував системою протиповітряної оборони у Сніжному і причетний до транспортування системи Бук з Росії, ракета з якої і збила малайзійський Боїнг.

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2018 року Цемаха затримали українські спецслужби. Водночас за даними російських ЗМІ, Кремль нині зриває обмін полоненими з Україною, вимагаючи видачі саме Цемаха.

За словами голови Міжнародної слідчої групи Фреда Вестербеке, надзвичайно важливо, щоб командир проросійських бойовиків залишився доступним для подальшого розслідування. 3 вересня український суд подовжив арешт Володимира Цемаха.

Нагадаємо, у Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17.

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