Справу Комарова перекваліфікували на умисне вбивство

Кримінальне провадження у справі черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфікували із замаху на вбивство на умисне вбивство.

Журналіст та відеоблогер помер 20 червня вночі у лікарні, не приходячи до тями після 46 днів коми. Особу нападника досі не встановили.

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Слідство розглядає три версії: це професійна діяльність журналіста, раптовий конфлікт з нападником та вбивство з корисливих мотивів.

Напад на Вадима Комарова було скоєно 4 травня вранці в центрі міста Черкаси. Зловмисник кілька разів вдарив чоловіка по голові важким предметом.

Нагадаємо, у поліції оприлюднили фоторобот імовірного нападника на Вадима Комарова.

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