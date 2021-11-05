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Юлія Захарченко |

США готові заплатити $10 млн за дані про кіберугруповання DarkSide, яке пов’язують з РФ

Сполучені Штати Америки готові заплатити за інформацію про російських хакерів. Державний департамент оголосив про винагороду в розмірі до $10 млн за дані, які допоможуть встановити осіб або місцеперебування учасників кібер-угруповання DarkSide.

За даними ЗМІ, хакерів пов’язують з Російською Федерацією. Ще до $5 млн Вашингтон готовий заплатити за інформацію, про тих, хто співпрацює з російським DarkSide в інших країнах.

Хакерська атака на США: Держдеп готовий заплатити за інформацію про російських хакерів

Фото: Pexels

За даними Держдепартаменту США, у травні 2021 року учасники угрупування здійснили кібератаку на найбільший трубопровід у Сполучених Штатах Америки.

Згодом трубопровід довжиною близько 8 851 км (5,5 тис. миль) вирішили закрити. Раніше він транспортував 45% палива, яке використовують на східному узбережжі США.

Така ситуація привела до значного стрибку цін на нафту та газ, а також до дефіциту пального на південному сході Сполучених Штатів Америки.

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