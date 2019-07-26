США можуть запровадити нові санкції проти Туреччини – Помпео

Сполучені Штати Америки попередили Туреччину про неприпустимість розгортання ракетних зенітних систем С-400.

Держсекретар США Майк Помпео попередив, що Вашингтон може запровадити нові санкції. Помпео також нагадав, що Анкару вилучили з програми виробництва винищувачів-бомбардувальників.

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США активно виступали проти угоди Анкари й Москви та пропонували придбати взамін С-400 комплекси Patriot. Раніше Туреччина допускала передачу С-400 для вивчення американським фахівцям.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна постачатиме до Туреччини танкові ракети калібру 120 мм.

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