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США нададуть Україні майже $700 млн на оборону та боротьбу з корупцією

Майже $700 млн технічної допомоги нададуть Україні Сполучені Штати у цьому фінансовому році.

Гроші підуть на фінансування програм у сфері безпеки і оборони, боротьбу з корупцією, реформу енергосектору, охорону праці, а також гуманітарну допомогу. Про це повідомив економічний радник посольства США в Україні Джон Шютте.

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Нагадаємо, 2019 фінансовий рік закінчується у вересні. Штати – одні з найбільших донорів України. Торік профінансували 124 проекти на понад два млн доларів.

До слова, британська компанія Barclays Plc інвестує гроші в Закарпаття.

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