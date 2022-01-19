Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

США не відмовляються від ідеї відключити РФ від SWIFT – Псакі

Петро Дем'янчук

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не відмовилися від можливості відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо РФ вирішить вдертися до України.

Вона вчергове наголосила, що позиція президента Джо Байдена та держсекретаря Ентоні Блінкена щодо Росії є чіткою та зрозумілою: це шлях перемовин та шлях більш жорстких санкцій.

– Лише Росії вибирати, яким шляхом вона піде. Проте наслідки будуть серйозними, якщо вони не підуть дипломатичним шляхом, – зазначила речниця Джен Псакі.

На запитання від журналіста, чи справді зараз практично не обговорюється можливість відключення Росії від фінансової платіжної системи SWIFT, Псакі це заперечила.

– Не виключений жодний варіант. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну, – сказала Джен Псакі.

Раніше Сенат США опублікував законопроєкт про санкції проти Росії, які запровадять у разі її нападу на Україну. Пакет передбачає низку обмежень, зокрема фінансові та економічні санкції.

Читайте
США та Євросоюз розглядають варіант санкцій із відключенням Росії від Swift

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Блінкен в Україні: держсекретар США висловив підтримку на тлі агресивних дій Росії
Блінкен в Україні: держсекретар США висловив підтримку на тлі агресивних дій Росії
Білий дім розглядає надання Україні більшої кількості зброї для опору РФ – CNN
Білий дім розглядає надання Україні більшої кількості зброї для опору РФ – CNN
Якщо залишимо Росію безкарною, то відкриємо скриньку Пандори – Блінкен
Якщо залишимо Росію безкарною, то відкриємо скриньку Пандори – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва
Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Києва
У Кремлі розробляють реальний план вторгнення в Україну – CNN
У Кремлі розробляють реальний план вторгнення в Україну – CNN
У Білому домі вважають, що РФ може атакувати Україну будь-якої миті
У Білому домі вважають, що РФ може атакувати Україну будь-якої миті
В США трирічний хлопчик вистрелив собі в обличчя і залишився живим
В США трирічний хлопчик вистрелив собі в обличчя і залишився живим
Чи почне Кремль війну: головні заяви важких переговорів Росії та США
Чи почне Кремль війну: головні заяви важких переговорів Росії та США
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка