США не відмовляються від ідеї відключити РФ від SWIFT – Псакі

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не відмовилися від можливості відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо РФ вирішить вдертися до України.

Вона вчергове наголосила, що позиція президента Джо Байдена та держсекретаря Ентоні Блінкена щодо Росії є чіткою та зрозумілою: це шлях перемовин та шлях більш жорстких санкцій.

– Лише Росії вибирати, яким шляхом вона піде. Проте наслідки будуть серйозними, якщо вони не підуть дипломатичним шляхом, – зазначила речниця Джен Псакі.

На запитання від журналіста, чи справді зараз практично не обговорюється можливість відключення Росії від фінансової платіжної системи SWIFT, Псакі це заперечила.

– Не виключений жодний варіант. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну, – сказала Джен Псакі.

Раніше Сенат США опублікував законопроєкт про санкції проти Росії, які запровадять у разі її нападу на Україну. Пакет передбачає низку обмежень, зокрема фінансові та економічні санкції.

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