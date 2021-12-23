США оголосили про готовність до переговорів із Росією

Сполучені Штати Америки готові розпочати переговори з Російською Федерацією вже в січні 2021 року.

Цю інформацію поки що не було підтверджено на офіційному рівні у Білому домі, як і дата можливих переговорів.

В адміністрації президента США Джо Байдена пообіцяли відповісти на пропозицію Москви щодо так званих гарантій безпеки.

Вашингтон оголосив російській стороні, що всі переговори мають ґрунтуватися на взаємності. Більше того, необхідно вирішувати питання щодо російської агресії щодо України.

Нагадаємо, раніше заступник представника США в ООН Річард Міллс попередив Росію про те, що нова ескалація проти України призведе до серйозних втрат.

Вашингтон готує нові санкції проти РФ через вторгнення в Україну. Ці заходи націлено на утримання агресії Росії.

Європейський Союз також висловив підтримку державі, пообіцявши Україні повну підтримку.

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