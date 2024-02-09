США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024
– Польські фермери почали блокувати кордон з Україною.
– Унаслідок бойових дій на Донеччині та Херсонщині за добу загинуло четверо цивільних.
– Комітет ООН з прав дитини закликав Росію припинити депортацію українських дітей.
– США продовжать постачати Україні засоби ППО, попри дефіцит фінансування.
– Дрон із тепловізором Зірка ICTV невдовзі нищитиме окупантів на Запорізькому напрямку.
– У силах Територіальної оборони з’явився новостворений підрозділ Крилатий ескадрон.
– Новим Головнокомандувачам ЗСУ став Олександр Сирський.
– Відставка Валерія Залужного означає новий вирішальний етап у війні – The Economist.
– Данія може виділити 20 млн євро на відбудову Миколаївської області.
– На Закарпатті затримали рекордну кількість ухилянтів – 38 чоловік.
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