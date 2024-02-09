США постачатимуть Україні ППО попри дефіцит фінансування | Новини Факти ICTV за 09.02.2024

– Польські фермери почали блокувати кордон з Україною.

– Унаслідок бойових дій на Донеччині та Херсонщині за добу загинуло четверо цивільних.

– Комітет ООН з прав дитини закликав Росію припинити депортацію українських дітей.

– США продовжать постачати Україні засоби ППО, попри дефіцит фінансування.

– Дрон із тепловізором Зірка ICTV невдовзі нищитиме окупантів на Запорізькому напрямку.

– У силах Територіальної оборони з’явився новостворений підрозділ Крилатий ескадрон.

– Новим Головнокомандувачам ЗСУ став Олександр Сирський.

– Відставка Валерія Залужного означає новий вирішальний етап у війні – The Economist.

– Данія може виділити 20 млн євро на відбудову Миколаївської області.

– На Закарпатті затримали рекордну кількість ухилянтів – 38 чоловік.

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