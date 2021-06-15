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США повертаються за стіл переговорів з ЄС – як пройшов саміт Великої сімки

У Великій Британії відбувся саміт лідерів Великої сімки. Провідні експерти назвали зустріч керівників США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії об’єднувальною та загалом вдалою.

Світова преса порівнювала цьогорічний саміт з останньою зустріччю G7 2019-го року. Тоді розбіжності між адміністрацією Дональда Трампа та ЄС досягли піку. Тепер же Джо Байден всіляко демонстрував повернення США за стіл переговорів з партнерами G7.

Одностайні заяви на саміті лунали на адресу агресивної політики Кремля. Прозвучав традиційний заклик до Росії та Китаю припинити втручатися у демократичні системи країн світу. Кремль має вивести свої війська і техніку від східних  кордонів України і в Криму, знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов’язань.

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Серед спірних тем, які залишилися за лаштунками саміту, ЗМІ називають розбіжності щодо термінів повної відмови від вугільної енергетики, а також щодо сум, які різні держави G7 готові виділити для протидії Китаю.

Водночас світові зобов’язалися протягом найближчого року поставити 1 млрд доз вакцин у бідні країни та держави із середнім достатком, а також закликали розслідувати справжнє походження коронавірусу.

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